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Генсек ООН в Киеве анонсировал программу денежной помощи украинским переселенцам

29.04.2022 09:00
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Генсек ООН в Киеве анонсировал программу денежной помощи украинским переселенцам

Организация объединенных наций планирует осуществлять наличные выплаты украинцам, которые пострадали от агрессии России. Об этом сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на пресс-конференции в Киеве, передает LIGA.
"Мы готовы предоставлять финансовую помощь и в виде наличных выплат. К концу мая 1,3 млн, два миллиона мы планируем охватить уже до августа. Но это будет, конечно, в координации с украинским правительством", – заявил Гутерриш.
Гутерриш также рассказал о другой поддержке, которую ООН оказывает и будет оказывать Украине.
На сегодняшний день, ООН обеспечила оказание гуманитарной помощи 3,4 млн граждан в Украине, до мая планируется охватить 4 млн человек, до июня – 6 млн.
По информации Гутерриша, 12 млн украинцев оставили свои дома. ООН поддерживает страны, которые приняли более 5 млн беженцев.
ООН планирует поддержать 7,7 млн украинцев, которые стали внутренними переселенцами.



Теги: помощь, ООН, переселенцы, анонс
 
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