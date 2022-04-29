Генсек ООН в Киеве анонсировал программу денежной помощи украинским переселенцам

29.04.2022 09:00

Организация объединенных наций планирует осуществлять наличные выплаты украинцам, которые пострадали от агрессии России. Об этом сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на пресс-конференции в Киеве, передает LIGA.

"Мы готовы предоставлять финансовую помощь и в виде наличных выплат. К концу мая 1,3 млн, два миллиона мы планируем охватить уже до августа. Но это будет, конечно, в координации с украинским правительством", – заявил Гутерриш.

Гутерриш также рассказал о другой поддержке, которую ООН оказывает и будет оказывать Украине.

На сегодняшний день, ООН обеспечила оказание гуманитарной помощи 3,4 млн граждан в Украине, до мая планируется охватить 4 млн человек, до июня – 6 млн.

По информации Гутерриша, 12 млн украинцев оставили свои дома. ООН поддерживает страны, которые приняли более 5 млн беженцев.

ООН планирует поддержать 7,7 млн украинцев, которые стали внутренними переселенцами.