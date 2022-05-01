Делегация Конгресса США посетила Киев

01.05.2022 16:00

Делегация Конгресса США во главе со спикером Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси посетила Киев. О поездке заранее не сообщалось. Видео встречи с Пелоси и ее коллегами опубликовал утром в воскресенье президент Украины Владимир Зеленский.

"Соединённые Штаты являются лидером мощной поддержки Украины в борьбе с агрессией РФ. Спасибо, что помогаете защищать суверенитет и территориальную целостность нашего государства!" – написал Зеленский.

В свою очередь, Нэнси Пелоси отметила, что Украина сегодня героически борется за свободу и США готовы помогать Украине, пока эта борьба не завершится.