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Делегация Конгресса США посетила Киев

01.05.2022 16:00
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Делегация Конгресса США посетила Киев

Делегация Конгресса США во главе со спикером Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси посетила Киев. О поездке заранее не сообщалось. Видео встречи с Пелоси и ее коллегами опубликовал утром в воскресенье президент Украины Владимир Зеленский.
"Соединённые Штаты являются лидером мощной поддержки Украины в борьбе с агрессией РФ. Спасибо, что помогаете защищать суверенитет и территориальную целостность нашего государства!" – написал Зеленский.
В свою очередь, Нэнси Пелоси отметила, что Украина сегодня героически борется за свободу и США готовы помогать Украине, пока эта борьба не завершится.



Теги: США, Киев, визит, конгресс, делегация
 
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