Сегодня будет работать "зеленый коридор" Мариуполь - Запорожье

02.05.2022 11:30

Запорожская областная госадминистрация сообщает, что при поддержке ООН и Красного Креста сегодня, 2 мая, согласован "зеленый коридор" Мариуполь - Запорожье. Об этом говорится в сообщении главы Запорожской ОГА Александра Старуха.

Сообщается, что колонны эвакуационных автобусов будут следовать через Токмак и Васильевку.

"Обращаюсь к жителям Запорожской области, которые хотят эвакуироваться! При поддержке ООН и Красного Креста сегодня согласован "зеленый коридор" Мариуполь-Запорожье. Колонны автобусов будут следовать через Бердянск (Луначарское кольцо), Токмак (ориентировочно 11:30-12:00, время может измениться, Кафе Нирвана) и Васильевку. Выходите и ждите колонну по ходу движения транспорта! " – сообщил Старух.