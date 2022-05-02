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Сегодня будет работать "зеленый коридор" Мариуполь - Запорожье

02.05.2022 11:30
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Сегодня будет работать "зеленый коридор" Мариуполь - Запорожье

Запорожская областная госадминистрация сообщает, что при поддержке ООН и Красного Креста сегодня, 2 мая, согласован "зеленый коридор" Мариуполь - Запорожье. Об этом говорится в сообщении главы Запорожской ОГА Александра Старуха.
Сообщается, что колонны эвакуационных автобусов будут следовать через Токмак и Васильевку.
"Обращаюсь к жителям Запорожской области, которые хотят эвакуироваться! При поддержке ООН и Красного Креста сегодня согласован "зеленый коридор" Мариуполь-Запорожье. Колонны автобусов будут следовать через Бердянск (Луначарское кольцо), Токмак (ориентировочно 11:30-12:00, время может измениться, Кафе Нирвана) и Васильевку. Выходите и ждите колонну по ходу движения транспорта! " – сообщил  Старух.



Теги: Запорожье, Мариуполь, эвакуация, гуманитарный коридор
 
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