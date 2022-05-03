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Идеолога "Новороссии" Царева заочно приговорили к 12 годам тюрьмы

03.05.2022 13:00
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Идеолога "Новороссии" Царева заочно приговорили к 12 годам тюрьмы

Бывшего депутата Олега Царева к 12 годам лишения свободы приговорил Шевченковский райсуд Киева. Об это сообщает издание Граты во вторник, 3 мая.
Дело против Царева прокуратура открыла еще в 2014 году после его публичных высказываний в поддержку федерализации Украины, отрицании аннексии Крыма Россией, а также призывов политика к выходу из состава Украины Донецкой, Луганской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Херсонской, Николаевской областей и создания так называемой "Новороссии". В 2016 году его передали в суд.
Судья Павел Слободянюк признал Царева виновным в публичных призывах к сепаратизму. Также суд признал экс-нардепа виновным в публичных призывах к насильственному изменению и свержению конституционного строя с использованием СМИ. Также суд обратился к президенту, чтобы Царева лишили ордена "За заслуги" третьей степени.
Прокурор Офиса генпрокурора Юрий Ушастый отметил, что именно такой приговор - 12 лет заключения и обращение о лишении наград и ранга госслужащего запрашивало гособвинение. Адвоката Царева на заседании не было.



Теги: суд, приговор, Олег Царев, Новороссия
 
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