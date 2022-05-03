НБУ зафиксировал падение спроса на валюту в апреле

03.05.2022 12:00

В апреле украинцы продали вчетверо больше валюты, чем купили, свидетельствуют данные на сайте Национального банка.

Так, за месяц население продало банкам наличной и безналичной валюты на 315,2 млн долларов, а купило на 77,4 млн долларов. Чистая продажа валюты составила 237,8 млн долларов.

Всего с начала года население продало валюты на 4782 млн долларов и купило на 4753,8, чистая продажа составила 28,2 млн долларов.