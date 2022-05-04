"Шахтер" получил прямую путевку в групповой турнир ЛЧ

04.05.2022 17:00

Донецкий "Шахтер" сыграет в групповом турнире Лиги чемпионов нового сезоне, минуя квалификационный раунд соревнований. Это стало возможным благодаря нескольким факторам, сообщает Корреспондент.net.

Украинские клубы неудачно провели еврокубковую компанию этого сезона, из-за чего скатились в таблице коэффициентов УЕФА на 12 место. Эта позиция позволяла стартовать отечественным клубам лишь в квалификации к групповому раунду.

Однако очередное наказание страны-агрессорки за развязанную в Украине войну изменило ситуацию. Российские клубы отстранили от футбольных еврокубков в следующем году, из-за чего освободились места в Лиге чемпионов.

Первое вакантное автоматически занял чемпион Шотландии - страны находящейся на 11 месте в рейтинге. Что касается Украины, то ее месту угрожал Вильярреал, который в случае победы в этой Лиге чемпионов автоматически получал бы путевку в следующую.

Однако, "желтая субмарина" выбыла из розыгрыша на стадии полуфинала, проиграв Ливерпулю по сумме двух матчей 2:5. Таким образом прямую путевку в Лигу чемпионов получил "Шахтер", которому отдали первое место незавершенного Чемпионата Украины.