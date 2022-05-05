"Приватбанк" предупредил о завершении кредитных каникул

05.05.2022 13:00

"Кредитные каникулы" для клиентов "Приватбанка" закончатся уже 1 июня. Государственный банк Украины возвращает обязательный ежемесячный платеж по кредитным картам для клиентов. Об этом сообщают в пресс-службе банка.

"До 1 июня в "Приватбанке" действуют кредитные каникулы. Это льготные условия договора, когда клиенты могут не вносить обязательный ежемесячный платеж. Банк за это не будет штрафовать, а списывать только процент за пользование кредитными средствами. Но ставка в апреле и мае будет вдвое меньше - 1,7%. Поэтому, если у вас сейчас трудности, до конца мая можете не вносить обязательный платеж", - говорится в сообщении.

Кроме того, в компании добавили, что у клиентов банка остается возможность пополнять кредитные карты по желанию. А об условиях обслуживания кредитов в июне банк уведомит дополнительно.