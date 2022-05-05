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"Врачи мира" будут сотрудничать с Центрами для переселенцев "Я - Маріуполь"
05.05.2022 17:00
Международная некоммерческая организация "Врачи мира" подписала Меморандум о сотрудничестве с сетью центров поддержки переселенцев "Я – Мариуполь". Об этом сообщает городской совет Мариуполя.
Это улучшит медицинское сопровождение мариупольцев, которые обращаются за помощью в центр. Среди главных направлений сотрудничества – обеспечение медикаментами и безвозмездная помощь врачей (в частности, психолога).
На сегодняшний день центры "Я – Мариуполь" работают в двух городах:
- г. Днепр, ул. Воскресенская, 23 (Центральная городская библиотека);
- г. Запорожье, пр. Соборный, 150 А.
В скором времени такие хабы появятся в Виннице, Киеве, Одессе, Львове, Кропивницком, Хмельницком, Ивано-Франковске и др.
Теги: Мариуполь, врачи, центр, сотрудничество, переселенцы
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