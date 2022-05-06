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В Киев прибыли главы МИД Литвы, Латвии и Эстонии

06.05.2022 15:00
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В Киев прибыли главы МИД Литвы, Латвии и Эстонии

Министры иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии в пятницу, 6 мая, прибыли с рабочей поездкой в Киев. Они обсуждают с украинской стороной вопрос предоставление статуса кандидата на вступление в ЕС. Об этом сообщил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис в Twitter.
"Посещаем Киев с латвийским и эстонским коллегами. На этот раз мы также говорим о восстановлении, реставрации и статусе кандидата в ЕС для Украины. Цветущий Киев напоминает о том, что страна готова к светлому будущему", - отметил он.
Он также опубликовал совместное фото с министрами иностранных дел Латвии и Эстонии - Эдаргсом Ринкевичсом и Эвой-Марией Леймитс.



Теги: Киев, Латвия, Литва, Эстония, МИД, делегация
 
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