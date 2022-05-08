В Киев приехала глава парламента Германии Бербель Бас

08.05.2022 17:00

Президент парламента Германии Бербель Бас прибыла в Киев, сообщает глава ее протокольной службы 8 мая на своей странице в Twitter.

Она примет участие в мероприятиях в день памяти жертв Второй мировой войны, а также проведет переговоры с политическим руководством Украины, говорится в сообщении.