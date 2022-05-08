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Зеленский заявил о завершении первого этапа эвакуации из Азовстали

08.05.2022 08:00
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Зеленский заявил о завершении первого этапа эвакуации из Азовстали

Власти Украины совместно с международными организациями завершили первый этап эвакуации с территории завода Азовсталь в Мариуполе. Об этом в субботу, 7 мая, сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время своего видеообращения.
"Спасибо командам Международного комитета Красного Креста и Организации Объединенных наций, которые помогли нам провести первый этап эвакуационной миссии из Азовстали. Удалось спасти более трехсот человек - женщин, детей. Фактически мы вывели гражданских из Азовстали. И готовим сейчас второй этап эвакуационной миссии - раненых и медиков. Конечно, если все выполнят договоренности. Конечно, если не будет обмана", - заявил Зеленский.
Также президент подчеркнул, что ведется работа и над тем, чтобы вывести из Азовстали военных.
"Безусловно, работаем и над тем, чтобы вывезти наших военных. Всех героев защищающих Мариуполь. Это очень сложно. Но важно.
Уверен, что все понимают главную причину этой сложности, а также где эта причина находится. Но мы не теряем надежду. Мы не останавливаемся", - отметил он.
По его словам, для успеха второго этапа необходимо соблюдение договоренностей. Однако сейчас стопроцентных гарантий никто не предоставить не может.



Теги: Мариуполь, эвакуация, Азовсталь, Зеленский
 
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