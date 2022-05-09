Посольство США вернулось в Киев

09.05.2022 10:00

Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин вернулась в Киев. Об этом сообщается в Twitter американского посольства.

"Я очень счастлива, что могу вернуться в Киев сегодня, в День победы над нацизмом в Европе, наблюдать триумф добра над злом в городе, который я люблю, среди людей, которые воплощают дух памяти", – заявила она.

Из-за войны на территории Украины Квин находилась в Польше последние два месяца и только недавно возобновила работу во Львове.