Последние новости раздела
- Посольство США вернулось в Киев10:00
- В Киев приехала глава парламента Германии Бербель Бас17:00
- Зеленский заявил о завершении первого этапа эвакуации из Азовстали08:00
- В Украину приехал глава ВОЗ Гебрейесус17:00
- БФ "Каритас" предлагает денежную помощь уязвимым категориям переселенцев11:00
- В Киев прибыли главы МИД Литвы, Латвии и Эстонии15:00
- "Врачи мира" будут сотрудничать с Центрами для переселенцев "Я - Маріуполь"17:00
- "Приватбанк" предупредил о завершении кредитных каникул13:00
- Укрзализныця предупредила о задержке более 40 поездов11:00
- "Шахтер" получил прямую путевку в групповой турнир ЛЧ17:00
Посольство США вернулось в Киев
09.05.2022 10:00
Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин вернулась в Киев. Об этом сообщается в Twitter американского посольства.
"Я очень счастлива, что могу вернуться в Киев сегодня, в День победы над нацизмом в Европе, наблюдать триумф добра над злом в городе, который я люблю, среди людей, которые воплощают дух памяти", – заявила она.
Из-за войны на территории Украины Квин находилась в Польше последние два месяца и только недавно возобновила работу во Львове.
Теги: США, Киев, посольство, возвращение
Читайте также:
- Страна Лимония: в Киеве построили "банановую баррикаду" (ВИДЕО)
- Возле посольства США начали голодовку переселенцы с временно оккупированных территорий Донбасса. Стало известно, что требуют люди от американских дипломатов
- Посольство США отреагировало на взрыв на своей территории в Киеве
- В столице Украины открывают новое американское посольство
- В Киев отправились военные из США
- "Майами" во второй раз подряд завоевали чемпионские перстни НБА
- Жителей Луганщины попросили оставаться в укрытиях11:00
- На Донбассе 8 мая отбиты 6 атак врага09:00
- 10 автобусов с жителями Мариуполя прибыли в Запорожье08:00
- Лисичанск и Северодонецк обесточены в результате российского обстрела15:00
- В результате авиаудара рашистов по школе на Луганщине под завалами оказались 90 человек11:00
- За сутки, 7 мая, в зоне ООС отбиты 9 атак врага09:00
- Войска РФ нанесли ракетный удар по Константиновке15:00
- Украинские войска на Донбассе отбили 8 атак врага за сутки09:00
- Вчера с Азовстали удалось эвакуировать 50 человек08:00
- ДТЭК возобновила электроснабжение 24 населенных пунктов Донецкой области17:00
- Жителей Луганщины попросили оставаться в укрытиях11:00
- Посольство США вернулось в Киев10:00
- На Донбассе 8 мая отбиты 6 атак врага09:00
- 10 автобусов с жителями Мариуполя прибыли в Запорожье08:00
- В Киев приехала глава парламента Германии Бербель Бас17:00
- Лисичанск и Северодонецк обесточены в результате российского обстрела15:00
- Создана онлайн-платформа, отслеживающая статус громад для получения выплат ВПЛ13:00
- В результате авиаудара рашистов по школе на Луганщине под завалами оказались 90 человек11:00
- За сутки, 7 мая, в зоне ООС отбиты 9 атак врага09:00
- Зеленский заявил о завершении первого этапа эвакуации из Азовстали08:00
- Вступна кампанія в умовах війни: що потрібно знати15:00
- Не допустити голод: як фермери сіють хліб під час війни17:00
- Тимчасовий прихисток і компенсація за втрачене житло: що пропонує держава?17:00
- Безоплатна правова допомога тим, хто постраждав від війни11:00
- Правда ли что в БК Марафонбет самая низкая маржа?16:00
- Контакты и сервисы по поиску жилья для беженцев из зоны боевых действий17:00
- VBet casino (ВБет казино) - обзор онлайн-площадки на Casino Zeus14:00
- Хакери з усього світу оголосили війну Путіну17:00
- Собственный дом в селе. Как государство поощряет строиться вне города?18:00
- 5 причин сделать бустер17:00
- В оккупированном Донецке возникли проблемы с доступом к Instagram и Facebook
- Войска РФ нанесли ракетный удар по Константиновке
- БФ "Каритас" предлагает денежную помощь уязвимым категориям переселенцев
- Маломобильным жителям Славянска предлагают эвакуацию в Германию
- Украинские войска на Донбассе отбили 8 атак врага за сутки
- Генсек ООН рассказал о ходе эвакуации из Мариуполя
- В зоне ООС отбиты 11 атак врага за сутки
- В результате авиаудара рашистов по школе на Луганщине под завалами оказались 90 человек
- За сутки, 7 мая, в зоне ООС отбиты 9 атак врага
- ДТЭК возобновила электроснабжение 24 населенных пунктов Донецкой области