Зеленский обратился к украинцам по случаю 9 мая (ВИДЕО)

09.05.2022 12:00

Президент Владимир Зеленский обратился к гражданам страны по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне и заявил, что Украина никому не позволит аннексировать или присвоить эту победу.

"Нет ничего опаснее коварного врага, но нет ничего ядовитее притворного друга. Это слова великого украинского философа Григория Сковороды. 24 февраля мы поняли эту истину, когда мнимый друг начал против Украины войну", - отметил глава государства.

Он уверен, что сейчас идет война не двух армий, а двух мировоззрений.

"На этом пути сегодня мы ведем войну и никому не отдадим ни клочка своей земли. Сегодня мы отмечаем День Победы над нацизмом. И никому не отдадим ни клочка своей истории. Мы гордимся нашими предками, которые вместе с другими народами в составе антигитлеровской коалиции победили нацизм. И мы никому не дадим аннексировать эту победу, не дадим ее присвоить", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, враг мечтал, что Украина откажется отмечать 9 мая и победу над нацизмом, чтобы слово "денацификация" получило шанс.

"Миллионы украинцев боролись с нацизмом и прошли трудный и долгий путь. Выгнали нацистов из Луганска, выгнали нацистов из Донецка, освободили от оккупантов Херсон, Мелитополь, Бердянск. Выгнали нацистов из Ялты, Симферополя, Керчи и всего Крыма. Освободили от нацистов Мариуполь. Они выгнали нацистов со всей Украины, но названые мною города сегодня особенно вдохновляют нас. Дают веру в то, что мы точно прогоним оккупантов", - указал президент.