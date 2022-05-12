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Укрзализныця начала предварительную продажу билетов на 20 суток

12.05.2022 12:00
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Укрзализныця начала предварительную продажу билетов на 20 суток

С 12 мая Укрзализныця открывает предварительную продажу билетов на 20 суток. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Билеты доступны к заказу на следующие рейсы:

  • №7/8 Киев - Черновцы;
  • №29/30 Киев - Ужгород;
  • №41/42 Днепр - Львов;
  • №43/44 Ивано-Франковск - Киев;
  • №91/92 Львов - Киев;
  • №97/98 Ковель - Киев;
  • №749/750 Киев - Ивано-Франковск;
  • №779/780 Сумы - Киев;
  • №139/140 Киев - Каменец-Подольский;
  • №145/146 Львов - Ужгород;
  • №769/770 Киев - Каменец-Подольский;
  • №757/758 Киев - Могилев-Подольский;
  • №789/790 Кропивницкий - Киев;
  • №791/792 Кременчуг - Киев.

Приобрести билеты можно на booking.uz.gov.ua и в чат-боте Укрзализныци.



Теги: продажа, билеты, Укрзализниця
 
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