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В Кабмине перечислили все программы финпомощи от ООН для переселенцев
12.05.2022 15:00
Кроме государственной помощи внутренне перемещенные лица могут получить международную целевую денежную поддержку, которая реализуется ООН совместно с правительством Украины. Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Отмечается, что помощь предоставляют:
- Миссия Международного Комитета Красного Креста в Украине совместно с Обществом Красного Креста Украины
- Программа от ЮНИСЕФ Совместно
- Агентство ООН по делам беженцев
- Всемирная продовольственная программа ООН
- Международная организация по миграции (МОМ)
- Норвежский совет по делам беженцев
Как подчеркнули в Минреинтеграции, 2220 гривен на человека в месяц можно получить только от одной из организаций, реализующей программу ООН.
"Это один и тот же вид помощи, который осуществляют различные агентства, перечень которых не является исчерпывающим", - уточнили в ведомстве.
Теги: помощь, ООН, переселенцы
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