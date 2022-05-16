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На Харьковщине российский снаряд попал в склад с аммиачной селитрой
По оперативной информации, сегодня днем российский снаряд попал в склад на территории Харьковщины, где, по предварительной информации, хранилась аммиачная селитра. Об этом в своем Telegram сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"Жители севера Донетчины видели большой столб дыма, который мог напугать, однако причин для паники нет. Аммиачная селитра не относится к опасным химическим веществам, а наибольшая концентрация ее после взрыва – в облаке, достигающем 200-500 метров от эпицентра. Угрозы для населения этот взрыв не составляет. Населённые пункты Донецкой области в зону распространения облака не попадают", - говорится в сообщении.
Павел Кириленко отметил, что в настоящее время специалисты уже устанавливают, какой ущерб был причинен окружающей среде. Ситуация под контролем.
Теги: Донбасс, склад, селитра, обстрел
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