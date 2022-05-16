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В Виннице скоро откроется центр поддержки "ЯМариуполь"

16.05.2022 15:00
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В Виннице скоро откроется центр поддержки "ЯМариуполь"

Скоро центр поддержки "ЯМариуполь" заработает в Виннице. Здесь будут принимать первых мариупольских переселенцев, сообщили в городском совете Мариуполя.
"А пока мы ремонтируем, оснащаем, пакуем гуманитарные наборы. А наши специалисты готовятся поддерживать и предоставлять ряд услуг. Среди них - не только выдача продуктовых и гигиенических наборов, а предоставление юридических, медицинских, психологических консультаций и т.д", — говорится в сообщении.



Теги: Винница, Мариуполь, центр, поддержка
 
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