В Виннице скоро откроется центр поддержки "ЯМариуполь"

16.05.2022 15:00

Скоро центр поддержки "ЯМариуполь" заработает в Виннице. Здесь будут принимать первых мариупольских переселенцев, сообщили в городском совете Мариуполя.

"А пока мы ремонтируем, оснащаем, пакуем гуманитарные наборы. А наши специалисты готовятся поддерживать и предоставлять ряд услуг. Среди них - не только выдача продуктовых и гигиенических наборов, а предоставление юридических, медицинских, психологических консультаций и т.д", — говорится в сообщении.