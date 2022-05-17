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В Пентагоне назвали количество российских войск в Украине
17.05.2022 11:00
Российские оккупационные войска разместили на территории Украины 106 оперативных батальонно-тактических групп. Эти войска сгруппированы на восточном, центральном, западном и южном направлениях. Самая большая из группировок – южная, к ней закреплено более 50 БТГ. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.
Они концентрируются между Херсоном с западной стороны и Мариуполем с восточной. Также от Запорожья с севера, и вплоть до Великой Новоселки.
На вопрос о том, насколько хорошо оснащены войска РФ в Украине, чиновник в оборонном ведомстве США ответил, что пока нет точных боевых показателей и показателей готовности по каждой БТГ. Однако можно констатировать, что говорить о резком увеличении присутствия российских войск на юге не приходится.
Теги: Россия, войска, Пентагон, оценка
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