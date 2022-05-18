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ДТЭК полностью восстановила электроснабжение Киевщины

18.05.2022 14:00
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ДТЭК полностью восстановила электроснабжение Киевщины

В Киевской области полностью восстановлено электроснабжение освобожденных от оккупантов территорий, сообщает компания ДТЭК в среду.
"На Киевщине, энергетическая инфраструктура которой испытала огромные разрушения, мы всего за 45 дней реализовали такое масштабное восстановление сетей, которое украинская энергетика не видела за всю ее историю. И сегодня, 18 мая, мы окончательно вернули свет в Киевскую область, чтобы снова сделать ее местом для счастливой жизни людей", - рассказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.
Так, с начала апреля возобновили электроснабжение для 260 тысяч семей в 600 населенных пунктах Киевской области.
В столичном регионе работали более 1000 энергетиков из четырех операторов ДТЭК из разных областей Украины.



Теги: Киевская область, восстановление, ДТЭК, электроснабжение
 
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