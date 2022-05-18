ДТЭК полностью восстановила электроснабжение Киевщины

18.05.2022 14:00

В Киевской области полностью восстановлено электроснабжение освобожденных от оккупантов территорий, сообщает компания ДТЭК в среду.

"На Киевщине, энергетическая инфраструктура которой испытала огромные разрушения, мы всего за 45 дней реализовали такое масштабное восстановление сетей, которое украинская энергетика не видела за всю ее историю. И сегодня, 18 мая, мы окончательно вернули свет в Киевскую область, чтобы снова сделать ее местом для счастливой жизни людей", - рассказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

Так, с начала апреля возобновили электроснабжение для 260 тысяч семей в 600 населенных пунктах Киевской области.

В столичном регионе работали более 1000 энергетиков из четырех операторов ДТЭК из разных областей Украины.