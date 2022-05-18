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Составлена подробная карта размещения войск РФ в Украине
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью Марку Фейгину показал и проанализировал карту военных действий в Украине, составленную Автралийским институтом стратегической политики (Australian Strategic Policy Institute). Об этом сообщает ТСН.
На карте ASPI желтым цветом отмечены территории, которые были деоккупированы украинскими войсками после начала полномасштабного вторжения России. Территории, занятые российскими оккупантами показаны розовым цветом.
"Если внимательно посмотреть, то север – понятно. Причем видно, что территория, которую освободили, больше, чем которую сейчас занимает российская армия. То есть мы освободили больше, чем они сейчас занимают – раза в полтора", – сказал Арестович.
Он добавил, что эта карта интересна тем, что на нее нанесены временно оккупированные территории, где "российские войска отсутствуют как жанр".
"Можете себе представить, что будет, если украинская армия переходит там в наступление – пробивает розовенькое и выходит в серенькое – его сдерживать некому", – отметил советник главы ОП.
Теги: Украина, Россия, карта, войска, оккупация
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