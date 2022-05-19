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В Дие возобновлена комплексная услуга для ВПЛ
Министерство цифровой трансформации возобновило комплексную услугу для внутри перемещенных лиц в Дие. Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.
Сообщается, что теперь украинцы снова могут оформить справку внутренне перемещенного лица и социальные выплаты для себя и своих детей онлайн.
"Услуга доступна для граждан, переместившихся с временно оккупированной территории АР Крым и Севастополя, а также с территорий общин, расположенных в районе проведения боевых действий или находящихся во временной оккупации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что перечень таких общин утверждает Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий при согласовании Министерства обороны Украины. Актуальный список можно найти по ссылке.
Срок зачисления выплат зависит от того, когда Ощадбанк перечислит средства в ваш банк, а Дия является только техническим администратором услуги.
Теги: выплаты, справка, ВПЛ, Дия
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