Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

В Киеве официально возобновило работу посольство США

19.05.2022 10:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Киеве официально возобновило работу посольство США

Посольство Соединенных Штатов в Украине официально возобновило полноценную работу в Киеве. Об этом пишет Reuters.
В среду, 18 мая на территории посольства состоялось поднятие флага США.
Американские дипломаты выехали из Киева в феврале, перед началом полномасштабной войны России против Украины.



Теги: США, Киев, посольство
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх