Зеленский пообещал упростить поступление в ВУЗы для абитуриентов с ВОТ

20.05.2022 12:00

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что поступающие со всех территорий нашего государства, которые находятся под временной оккупацией РФ, должны иметь возможность поступать в украинские вузы по упрощенной схеме. Об этом он рассказал в ходе онлайн-встречи со студентами и ректорами украинских заведений высшего образования, передает Цензор.НЕТ.

Глава государства напомнил, что в 2020 году был введен упрощенный механизм поступления в украинские вузы для выпускников с временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и АР Крым. И такие же возможности, по словам Владимира Зеленского, должны быть у абитуриентов временно оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей.

"Нужно отработать вопрос перечня временно оккупированных территорий. Я дам поручение подготовить необходимые решения", – подчеркнул Президент.