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Президент Польши прибыл с визитом в Украину

22.05.2022 12:00
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Президент Польши прибыл с визитом в Украину

Президент Польши Анджей Дуда прибыл в Украину с визитом. Об этом сообщает официальный сайт польского президента.
В воскресенье польский лидер собирается выступить в Верховной Раде перед украинскими парламентариями.
"Президент Анджей Дуда находится в Украине. В воскресенье в Верховной Раде в Киеве президент Республики Польша выступит с посланием в качестве первого главы иностранного государства с начала войны", - сказано в сообщении.



Теги: Украина, визит, Польша, Дуда
 
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