Определены самые "тревожные" области Украины

25.05.2022 11:00

Определены самые "тревожные" области по результатам трех месяцев военного вторжения РФ на территорию Украины. Об этом сообщает UA War Infographics.

"На первом месте Луганская область - там тревога практически не прекращается. На втором - Харьковская область. Третье место - Черниговская область", - говорится в сообщении.