Центр помощи переселенцам «Я-Мариуполь» открылcя в Киеве

26.05.2022 13:00

В Киеве начал свою работу гуманитарный центр "ЯМаріуполь". Он расположен по адресу ул. Антоновича, 39. Об этом сообщается в Telegram-канале центра.

Аналогичные гуманитарные хабы "Я – Мариуполь" для переселенцев уже открыты и работают в Запорожье, Днипре, и Виннице.

Вот их адреса: