Кабмин изменил правила выезда из Украины для военнообязанных мужчин

26.05.2022 10:00

Кабмин внес изменения в правила пересечения госграницы, разрешив выезжать ряду категорий военнообязанных мужчин. Об этом сообщается на правительственном портале.

Во время действия в Украине военного положения, выезд за границу разрешен трем категориям мужчин:

- водители, которые перевозят медицинские грузы, грузы гумпомощи для нужд ВСУ и населения Украины. Также, разрешен пропуск дальнобойщикам на фурах, имеющим лицензии;

- железнодорожники, которые обеспечивают функционирование и бесперебойную работу железной дороги;

- спортсмены и тренеры, участвующие в международных соревнованиях или готовящиеся к ним.