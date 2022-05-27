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В результате российского обстрела Харькова погибли 9 человек

27.05.2022 08:00
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В результате российского обстрела Харькова погибли 9 человек

Российские оккупанты днем 26 мая произвели массированный обстрел Харькова, в результате которого  погибли 9 человек и еще 19 получили ранения. Об этом в эфире телемарафона новостей сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает Укринформ.
"На данный момент зафиксированы 19 человек, получивших ранения, в том числе 9-летний ребенок. И, к сожалению, 9 человек погибли, в том числе 5-месячный ребенок. Это была семья, находившаяся на улице. Отец с младенцем погибли, мать в тяжелом состоянии в больнице", – проинформировал глава ОВА.
По данным Синегубова, обстрел Харькова велся из систем залпового огня "Смерч" и "Ураган" и из артиллерии, модификацию которой устанавливают эксперты.
"По нашим данным, удары наносились с севера области, где наши военные удерживают позицию и понемногу отгоняют врага к границе", – отметил глава ОВА.



Теги: Харьков, обстрел, погибшие
 
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