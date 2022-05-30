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Зеленский побывал на передовых позициях в Харьковской области (ВИДЕО)

30.05.2022 08:00
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Зеленский побывал на передовых позициях в Харьковской области (ВИДЕО)

Президент Владимир Зеленский побывал на передовых позициях ВСУ в Харьковской области и вручил награды военнослужащим. Об этом он сообщил в своем Telegram.
"Харьковская область. Передовые позиции наших военных. Чувствую безграничную гордость за наших защитников. Каждый день, рискуя своей жизнью, они борются за свободу Украины. Спасибо каждому из вас за службу!" – написал он.



Теги: визит, Харьковская область, фронт, Зеленский
 
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