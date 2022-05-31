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Во Львове переселенцам предлагают бесплатное обучение на 7 профессий
31.05.2022 10:00
Львовские училища приглашают внутренне перемещенных украинцев, которые сейчас проживают во Львове, на бесплатные курсы для освоения одной из семи профессий. После завершения обучения слушатели получат соответствующие сертификаты и смогут трудоустроиться. Об этом сообщает Львовская ОВА.
При поддержке Программы развития ООН и Европейского Союза учреждения профессионального (профессионально-технического) образования Львова приглашают внутренних переселенцев на бесплатные курсы для получения частичных квалификаций по 7 профессиям:
- Инсталлятор (монтажник санитарно-технических систем) - Межрегиональное высшее профессиональное училище автомобильного транспорта и строительства (ул. Ивана Пулюя, 28). Контакты: (032)2635390, 0683221266. Начало обучения - с 13 июня.
- Пекарь - Львовское высшее профессиональное училище пищевых технологий (пл. Даниила Галицкого, 8). Контакты: (032)2422733, 0507442932. Начало обучения - с 13 июня.
- Столяр - Львовское высшее профессиональное художественное училище (ул. Широкая, 79). Контакты: 0964523596. Начало обучения - с 14 июня.
- Маляр - ГПТУЗ «Львовское высшее профессиональное училище компьютерных технологий и строительства» (ул. Авраама Линкольна, 23). Контакты: 0987743510. Начало обучения - с 14 июня.
- Продавец-кассир - Львовское высшее профессиональное училище торговли и сферы посла (ул. Леси Украинки, 26). Контакты: (032) 2423129, 0975148765. Начало обучения - с 15 июня.
- Кройщик - Львовское высшее профессиональное училище технологий и сервиса (ул. Максима Кривоноса, 18). Контакты: 0978562591. Начало обучения - с 15 июня.
- Швея - Межрегиональный центр профессионально-технического образования художественного моделирования и дизайна г. Львова (ул. Кульчицкой, 2). Контакты: (032)2624325, 0679672379. Начало обучения - с 16 июня.
Онлайн-регистрация на курсы - по ссылке.
Теги: Львов, переселенцы, обучение
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