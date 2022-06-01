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Минреинтеграции обновило перечень опасных и временно оккупированных территорий
Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий Украины обновило перечень объединенных территориальных громад, расположенных в районах проведения боевых действий или находящихся во временной оккупации, в окружении (блокировке) по состоянию на 27 мая текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
"По состоянию на 27 мая 2022 года к обновленному перечню территориальных громад, расположенных в районах проведения военных (боевых) действий или находящимся во временной оккупации, окружении (блокировке), добавились одна громада в Днепропетровской и три - в Запорожской областях", - сообщила пресс-служба ведомства.
На 27 мая в Донецкой области таких громад 66, в Запорожской области – 64, в Луганской области – 37, в Николаевской области – 22, в Харьковской области – 51, в Днепропетровской области – семь, в Херсонской области – 49, в Сумской - восемь громад.
Теги: список, территория, оккупация, боевые действия, МинВОТ
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