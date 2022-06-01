Последние новости раздела
- МВД открыло горячую линию для родственников украинских военных17:00
- Минреинтеграции обновило перечень опасных и временно оккупированных территорий13:00
- Во Львове переселенцам предлагают бесплатное обучение на 7 профессий10:00
- Семьи защитников Мариуполя провели брифинг (ВИДЕО)15:00
- В Украину приехала глава МИД Франции13:00
- Зеленский побывал на передовых позициях в Харьковской области (ВИДЕО)08:00
- Оккупанты не пропускают в Запоржье около 400 автомобилей17:00
- В Запорожье работает магазин бесплатной одежды для переселенцев11:00
- Коронавирус: Кабмин продлил карантин до конца лета08:00
- В результате российского обстрела Харькова погибли 9 человек08:00
МВД открыло горячую линию для родственников украинских военных
01.06.2022 17:00
Министерство внутренних дел запустило горячую линию для родственников пленных, без вести пропавших и погибших украинских военных. Об этом 1 июня сообщила в Facebook пресс-служба ведомства.
Отмечается, что для приема вызовов будут работать десять телефонных линий.
"Каждый сможет оставить информацию о своих родных, получить психологическую помощь, а также разъяснения о правах, которые имеют родные военнопленных, пропавших без вести и погибших", - уточнили в МВД.
Номер многоканального телефона: +380894201866.
Теги: МВД, родственник, горячая линия, военнослужащий
Читайте также:
- В Николаеве в офисе одной из партий совершена кража
- В Украине открыли горячую линию против насилия над женщинами
- Бывший уголовник "заказал" родственницу за 15 тысяч долларов
- Дима Билан "ринулся" защищать брата от "наветов"
- Главный милиционер Донбасса наградил школьницу и студентку
- Ветеран МВД расстрелял родню и зарезал себя. Подробности ЧП в Донецке
- 1 июня на Донбассе отбиты 13 атак врага08:00
- В Краматорске изменили схему звучания сирен в ночное время15:00
- 31 мая в зоне ООС отбиты девять атак врага09:00
- В результате авиаудара рашистов по Северодонецку повреждена цистерна с азотной кислотой08:00
- Опубликовано видео полета украинских вертолетов к защитникам Азовстали (ВИДЕО)15:00
- В ДонОВА рассказали о последствиях утечки аммиака возле Бахмута13:00
- РФ нанесла ракетный удар по Славянску11:00
- 30 мая на Донбассе отбиты 8 атак врага09:00
- На Луганщине погиб французский тележурналист16:00
- На Донетчине восстановлено электроснабжение11:00
- Украина обыграла Шотландию в полуфинале отбора на ЧМ-2022 (ВИДЕО)09:00
- 1 июня на Донбассе отбиты 13 атак врага08:00
- МВД открыло горячую линию для родственников украинских военных17:00
- В Краматорске изменили схему звучания сирен в ночное время15:00
- Минреинтеграции обновило перечень опасных и временно оккупированных территорий13:00
- Шотландия – Украина. Прогноз и анонс на матч плей-офф ЧМ-202212:00
- На портале єДопомога появилась возможность оформить денежную помощь от международных организаций11:00
- Турция отменила ПЦР-тесты для въезда в страну10:00
- 31 мая в зоне ООС отбиты девять атак врага09:00
- В результате авиаудара рашистов по Северодонецку повреждена цистерна с азотной кислотой08:00
- «Можем павтаріть». Як Росія влаштовує геноцид українців17:00
- Пільгове розмитнення авто: допомога волонтерам чи спекулянтам?13:00
- Пам’ятки під обстрілами: як захистити культуру від війни?13:00
- У пошуках пального. Що відбувається на заправках?10:00
- Казино Slotor с коллекцией лучших слотов в Украине11:00
- Вступна кампанія в умовах війни: що потрібно знати15:00
- Не допустити голод: як фермери сіють хліб під час війни17:00
- Тимчасовий прихисток і компенсація за втрачене житло: що пропонує держава?17:00
- Безоплатна правова допомога тим, хто постраждав від війни11:00
- Правда ли что в БК Марафонбет самая низкая маржа?16:00
- Опубликовано видео полета украинских вертолетов к защитникам Азовстали (ВИДЕО)
- РФ нанесла ракетный удар по Славянску
- На портале єДопомога появилась возможность оформить денежную помощь от международных организаций
- Семьи защитников Мариуполя провели брифинг (ВИДЕО)
- Лавров назвал "безусловные приоритеты" в войне с Украиной
- На Донетчине восстановлено электроснабжение
- Минреинтеграции обновило перечень опасных и временно оккупированных территорий
- В ДонОВА рассказали о последствиях утечки аммиака возле Бахмута
- На Луганщине погиб французский тележурналист
- Во Львове переселенцам предлагают бесплатное обучение на 7 профессий