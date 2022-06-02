Опубликован порядок пересечения линии разграничения в Запорожской области

02.06.2022 15:00

Согласно установленному порядку, пересечение линии столкновения лицами и автотранспортом, а также перемещение грузов (товаров) осуществляется в составе гуманитарных колонн через определенные блокпосты вблизи с. Каменское. Об этом сообщают в Запорожской ОВА.

"Колонны формируют ежедневно с 9:00 до 16:00. Место формирования гуманитарных колонн для гражданских лиц, волонтеров и грузового транспорта – парковка у авторынка (ул. Ореховское шоссе, 36, г. Запорожье).

Из-за возможной опасности военнослужащие и представители правоохранительных органов, которые несут службу на блокпостах, имеют право, в случае необходимости, проводить осмотр вещей, транспортных средств, багажа и грузов, которые перевозятся через линию столкновения", - говорится в сообщении.

В ОВА ознакомили с правилами пересечения линии соприкосновения: