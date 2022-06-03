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Движение через линию разграничения в Запорожской области ограничено - ОВА
03.06.2022 13:00
Выезд частного автотранспорта на временно оккупированные территории из Запорожья ограничен, сообщает Запорожская ОВА.
"В настоящее время в очереди на выезд стоят сотни машин. Просим отнестись к ситуации с пониманием. Выезд ограничен из-за опасности обстрелов со стороны врага и размыва дороги в селе Каменское. Информация об изменении условий пересечения линии разграничения будет сообщена дополнительно", - говорится в сообщении.
Теги: Запорожская область, очередь, автомобиль, линия разграничения
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