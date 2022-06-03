Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Движение через линию разграничения в Запорожской области ограничено - ОВА

03.06.2022 13:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Движение через линию разграничения в Запорожской области ограничено - ОВА

Выезд частного автотранспорта на временно оккупированные территории из Запорожья ограничен, сообщает Запорожская ОВА.
"В настоящее время в очереди на выезд стоят сотни машин. Просим отнестись к ситуации с пониманием. Выезд ограничен из-за опасности обстрелов со стороны врага и размыва дороги в селе Каменское. Информация об изменении условий пересечения линии разграничения будет сообщена дополнительно", - говорится в сообщении.



Теги: Запорожская область, очередь, автомобиль, линия разграничения
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх