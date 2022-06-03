В Госспецсвязи дали советы по использованию мобильных приложений в оккупации

03.06.2022 11:00

Жителям временно захваченных территорий необходимо пользоваться мобильными приложениями, построенными на открытом коде. Об этом заявил во время телемарафона председатель Государственной службы специальной связи и защиты информации Юрий Щиголь.

"Рашисты (на захваченных территориях – ред.) отключают украинских мобильных операторов – просто физически выключают работу оборудования, размещают свои базовые станции и пытаются предоставлять свои услуги по мобильному интернету. Пользоваться советую мобильными приложениями, построенными на открытом коде", - сказал Щиголь.

По его словам, речь идет о таких приложениях, как Signal, Briar и т.д., где каждый специалист может проверить – куда они отправляют информацию и какую информацию собирают о своих пользователях.

При этом, добавил Щиголь, приложения с закрытым кодом можно использовать как каналы для получения информации. Но если речь идет об обмене частной информацией или такой, которая может причинить вред, если попадет к врагу, то необходимо использовать приложения именно с открытым кодом.

Глава Госспецсвязи напомнил, что приложения, работающие в россии, должны предоставлять доступ спецслужбам, согласно российскому законодательству, к персональной информации о своих пользователях.

Украинцам на временно захваченных территориях также советуют пользоваться VPN-сервисами, которые обеспечивают конфиденциальность и не собирают данных о пользователе.