Зеленский подтвердил поставку в Украину американских HIMARS

03.06.2022 08:00

Соединенные Штаты подтвердили на разных уровнях, что в Украину направляются современные ракетные системы залпового огня HIMARS. Об этом в четверг, 3 июня, заявил президент Владимир Зеленский во время своего традиционного видеообращения.

Он отметил, что это оружие "поможет спасать жизнь украинцев и защищать нашу землю".

Президент поблагодарил американского лидера Джо Байдена и народ Соединенных Штатов за такую поддержку и заявил, что Украина "очень ждет" этого вооружения.

"Ожидаем также хороших новостей о поставках оружия и от других партнеров. Например, сегодня имеем новый пакет оборонной помощи от Швеции. Работаем над тем, чтобы вывести объем поставок именно современных боевых систем на более высокий уровень", - сказал Зеленский.

Известно, что украинские военные уже проходят обучение с ракетными установками HIMARS. Американские инструкторы проводят теоретические и практические занятия для солдат ВСУ в засекреченном месте за пределами Украины.

Он отметил, что первый этап обучения займет три недели. Установки HIMARS заранее были доставлены в Европу, чтобы в случае одобрения передачи как можно быстрее доставить их в Украину.