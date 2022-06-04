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В Минреинтеграции определили единый номер круглосуточной горячей линии
04.06.2022 12:00
С 18:00 пятницы 3 июня единый телефон круглосуточной горячей линии Минреинтеграции по кризисным вопросам — короткий номер: 1548. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
По этому номеру операторы колл-центра предоставят консультацию по вопросам работы гуманитарных коридоров, помощи внутренне перемещенным лицам, взаимодействию органов государственной власти местного самоуправления по обеспечению людей гуманитарной помощью и так далее.
"Оперативное реагирование специалистов по кризисным вопросам позволяет уменьшить социальное напряжение среди нуждающихся в помощи и способствует координации действий профильных государственных органов", — объяснили в Минреинтеграции.
Теги: телефон, горячая линия, МинВОТ
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