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СМИ опубликовали схему разблокирования портов Украины
Украина, Россия и Турция согласовали схему разблокирования портов Одессы для экспорта украинского зерна, пишут Известия.
По данным издания, Украина согласилась допустить в свои территориальные воды турецкие суда для разминирования части акватории и создания "зернового коридора".
"Схема будет такой: турецкие военные займутся разминированием прибрежной зоны в районе Одессы. Суда выходят из порта под конвоем турецких кораблей в нейтральные воды Черного моря, до установленной координаты. Дальше до Босфора их будут сопровождать российские военные корабли, чтобы обеспечить их безопасный проход через Черное море и не допустить провокации. Такая схема согласована с Турцией и Украиной, осталось детализировать точный маршрут кораблей", - утверждает источник издания.
Отмечается, что "дорожную карту" должны утвердить 8-9 июня во время визита глав МИД РФ и Минобороны в Турцию.
Также ожидается участие в переговорах представителей ООН.
Теги: Украина, экспорт, порт, зерно, разблокировка
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