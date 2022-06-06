СМИ опубликовали схему разблокирования портов Украины

06.06.2022 16:00

Украина, Россия и Турция согласовали схему разблокирования портов Одессы для экспорта украинского зерна, пишут Известия.

По данным издания, Украина согласилась допустить в свои территориальные воды турецкие суда для разминирования части акватории и создания "зернового коридора".

"Схема будет такой: турецкие военные займутся разминированием прибрежной зоны в районе Одессы. Суда выходят из порта под конвоем турецких кораблей в нейтральные воды Черного моря, до установленной координаты. Дальше до Босфора их будут сопровождать российские военные корабли, чтобы обеспечить их безопасный проход через Черное море и не допустить провокации. Такая схема согласована с Турцией и Украиной, осталось детализировать точный маршрут кораблей", - утверждает источник издания.

Отмечается, что "дорожную карту" должны утвердить 8-9 июня во время визита глав МИД РФ и Минобороны в Турцию.

Также ожидается участие в переговорах представителей ООН.