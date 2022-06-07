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РФ начала выдачу тел погибших бойцов Азова - АР
07.06.2022 12:00
Россия начала выдачу тел украинских бойцов, погибших на мариупольском заводе Азовсталь. Об этом пишет Associated Press.
Максим Жорин, бывший командир полка Азов, сообщил, что десятки тел бойцов, извлеченных из руин завода в Мариуполе, были доставлены в Киев, где проводится анализ ДНК для идентификации останков.
Сообщается, что неизвестно, сколько тел могло еще оставаться на заводе, который обстреливался российскими войсками с земли, воздуха и моря.
Теги: Донбасс, передача, Азовсталь, защитники, тела, погибшие
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