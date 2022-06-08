- ООН изменила условия для получения денежной помощи ВПЛ17:00
- Под Киевом открылся летний лагерь для детей-переселенцев14:00
- В Хмельницком скоро откроется гуманитарный центр "Я-Мариуполь"12:00
- Зеленский анонсировал запуск "Книги палачей"11:00
- Посол США в Украине Бринк посетила Бучу10:00
- СБУ задержала экс-боевика "ДНР", который пытался стать десантником ВСУ15:00
- РФ начала выдачу тел погибших бойцов Азова - АР12:00
- СМИ опубликовали схему разблокирования портов Украины16:00
- Зеленский побывал на передовой в Запорожской области09:00
- В Украине готовятся списать долги по кредитам за уничтоженное войной имущество15:00
Посол США в Украине Бринк посетила Бучу
Посол США в Украине Бриджит Бринк посетила город Бучу Киевской области и своими глазами увидела последствия оккупации города российскими войсками. Об этом в фейсбуке сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.
"Буча. Город, о котором знает весь мир. Трагическая популярность. Сегодня вместе с чрезвычайным и полномочным послом США в Украине Бриджит Бринк побывали в этом живописном когда-то городке Киевской области. Госпожа посол своими глазами увидела последствия оккупации российскими войсками. Это и братская могила, в которой были похоронены 116 местных жителей. Во время эксгумации среди похороненных обнаружили и тело полицейского, застреленного вражеским снайпером, когда наш работник помогал людям эвакуироваться", – написал Клименко.
Также он добавил, что посол увидела бывший штаб российских захватчиков и подвал, где оккупанты пытали мирных жителей.
"Я неоднократно отмечал, что российские военные должны ответить за эти ужасные преступления против человечности, которые они совершали и продолжают совершать на украинской земле. Важно, что госпожа посол также поддерживает нас в этом стремлении. И мы искренне благодарны за эту неизменную позицию", - добавил Клименко.
Теги: США, визит, посол, Буча
- Дипломатические реверансы: визит Обамы в Украину может повлиять на ход войны с Россией
- Делегация Конгресса США посетила Киев
- Назначен новый посол США в Украине
- На пороге ядерной войны: КНДР массово сзывает послов
- Посла Италии сделали почётным профессором в Мариуполе (ФОТО)
- Очередной геополитический провал России: Обама на Кубе
- В оккупированном Стаханове сгорела база "вагнеровцев"12:00
- РФ провела ротацию в "руководстве" ОРДО11:00
- Глава ЛугОВА рассказал о чиновниках-предетелях в области09:00
- 8 июня на Донбассе отбиты 7 атак врага08:00
- Гайдай рассказал о ситуации в Северодонецке17:00
- Мэр Святогорска подозревается в госизмене15:00
- ГБР передаст ВСУ крупный арсенал оружия, обнаруженный в Донецкой области13:00
- В ОРДО пропало местное "эфирное телевидение"09:00
- На Донбассе 7 июня отбиты 11 атак врага08:00
- Российские оккупанты обстреляли рынок в Лисичанске10:00
- ООН изменила условия для получения денежной помощи ВПЛ17:00
- Дуда раскрыл подробности военной помощи Украине15:00
- Под Киевом открылся летний лагерь для детей-переселенцев14:00
- Украина обыграла Ирландию в стартовом матче Лиги наций (ВИДЕО)13:00
- В оккупированном Стаханове сгорела база "вагнеровцев"12:00
- РФ провела ротацию в "руководстве" ОРДО11:00
- Можно ли играть в игровые автоматы онлайн бесплатно и получать выигрыши?10:00
- Глава ЛугОВА рассказал о чиновниках-предетелях в области09:00
- 8 июня на Донбассе отбиты 7 атак врага08:00
- Гайдай рассказал о ситуации в Северодонецке17:00
- Можно ли играть в игровые автоматы онлайн бесплатно и получать выигрыши?10:00
- Пенсії під час війни: як виплачують?17:00
- Все буде добре, коли ми допомагаємо один одному13:00
- Особенности выбора онлайн казино11:00
- «Можем павтаріть». Як Росія влаштовує геноцид українців17:00
- Пільгове розмитнення авто: допомога волонтерам чи спекулянтам?13:00
- Пам’ятки під обстрілами: як захистити культуру від війни?13:00
- У пошуках пального. Що відбувається на заправках?10:00
- Казино Slotor с коллекцией лучших слотов в Украине11:00
- Вступна кампанія в умовах війни: що потрібно знати15:00
- ВСУ ликвидировали командующего "армией ДНР"
- Особенности выбора онлайн казино
- Мэр Святогорска подозревается в госизмене
- В ОРДО пропало местное "эфирное телевидение"
- В оккупированном Стаханове сгорела база "вагнеровцев"
- Зеленский посетил позиции ВСУ в районе Бахмута и Лисичанска
- Гайдай рассказал о ситуации в Северодонецке
- СБУ задержала экс-боевика "ДНР", который пытался стать десантником ВСУ
- Начальник ГУР МО Кирилл Буданов провел инспекцию в Северодонецке
- РФ провела ротацию в "руководстве" ОРДО