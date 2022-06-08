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Зеленский анонсировал запуск "Книги палачей"
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал запуск на следующей неделе "Книги палачей". Об этом он заявил в видеообращении.
"На следующую неделю запланирован запуск специальной "Книги палачей" – информационной системы, в которой собираются подтвержденные данные по военным преступлениям и преступникам российской армии", - сказал он.
"Я неоднократно отмечал, что все они будут обязательно отвечать. И мы шаг за шагом к этому приближаемся. Это конкретные факты о конкретных людях, которые виновны в конкретных жестоких преступлениях против украинцев", - отметил он.
По словам президента, "такая "Книга палачей" является одной из основ не только ответственности непосредственных исполнителей военных преступлений – солдат оккупационной армии, но и их командиров. Тех, кто отдал приказы. Тех, кто сделал возможным все, что они натворили в Украине" . "В Буче, в Мариуполе, во всех наших городах, во всех громадах, до которых дотянулись. Все будут отвечать", – заявил он.
Теги: книга, палач, анонс, Зеленский
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