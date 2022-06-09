Под Киевом открылся летний лагерь для детей-переселенцев

09.06.2022 14:00

В селе Семиполки Киевской области открылся летний детский лагерь «7fields» для детей, которые вынуждены были покинуть родные дома из-за войны. Об этом сообщается на странице лагеря в Facebook.

"За летний сезон планируется провести 6 смен по 12 дней каждая, планируется оздоровить 300 детей. Прежде всего, это дети-переселенцы из регионов Украины, которые пострадали больше всего от российской агрессии.

В «7fields» их ждут занятия в различных кружках:

· спортивных

· творческих

· лингвистических.

Также с детьми будут работать психологи и специалисты, имеющие пятилетний опыт организации отдыха в детских лагерях.

Проект осуществляется по инициативе двух общественных организаций: ОО «Антикоррупционный штаб» и ОО «7fields» и при поддержке Посольства США в Украине.

Отдых для детей – бесплатный. Мы собираем средства от частных лиц-меценатов и граждан других стран.

Поддержите лагерь, оплатив отдых детям, или поделитесь новостью с друзьями в Украине, отправьте знакомым за границу и попросите о финансовой помощи для лагеря (его сайт – https://kidscamp.in.ua)", - говорится в сообщении.