На Львовщине биржа криптовалют выделила более миллиона долларов на выплаты переселенцам

12.06.2022 13:00

1000 вынужденных переселенцев, живущих на Львовщине, получат финансовую помощь от Binance Charity. Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Речь идет о людях, которых приняли в Сокальской и Червоноградской территориальных громадах.

Выплаты предоставляются в рамках Binance Refugee Card. Это инициатива крипто-биржи Binance в поддержку наиболее чувствительных категорий людей, пострадавших от полномасштабной войны россии против Украины.

Пособие в размере 75 долларов в месяц, которое будет начисляться в течение трех месяцев, предусмотрено для женщин из числа ВПЛ. Прежде всего для матерей несовершеннолетних детей и многодетных, людей с инвалидностью и пожилого возраста.

Всего ВПЛ во Львовской области получат ориентировочно 1 миллион 200 тысяч долларов.

Особенностью этой социальной помощи является то, что она начисляется на криптокошелек. После регистрации ее нужно вывести на банковскую карточку. Разобраться с криптовалютой и механизмом применения помогают благотворительная инициатива «Паляница» и работники ГУ Нацсоцслужбы во Львовской области, которые работают при приютах.

Львовская область стала первой в Украине, где реализуется такой проект.