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На Львовщине биржа криптовалют выделила более миллиона долларов на выплаты переселенцам
1000 вынужденных переселенцев, живущих на Львовщине, получат финансовую помощь от Binance Charity. Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.
Речь идет о людях, которых приняли в Сокальской и Червоноградской территориальных громадах.
Выплаты предоставляются в рамках Binance Refugee Card. Это инициатива крипто-биржи Binance в поддержку наиболее чувствительных категорий людей, пострадавших от полномасштабной войны россии против Украины.
Пособие в размере 75 долларов в месяц, которое будет начисляться в течение трех месяцев, предусмотрено для женщин из числа ВПЛ. Прежде всего для матерей несовершеннолетних детей и многодетных, людей с инвалидностью и пожилого возраста.
Всего ВПЛ во Львовской области получат ориентировочно 1 миллион 200 тысяч долларов.
Особенностью этой социальной помощи является то, что она начисляется на криптокошелек. После регистрации ее нужно вывести на банковскую карточку. Разобраться с криптовалютой и механизмом применения помогают благотворительная инициатива «Паляница» и работники ГУ Нацсоцслужбы во Львовской области, которые работают при приютах.
Львовская область стала первой в Украине, где реализуется такой проект.
Теги: Львовская область, биржа, выплаты, переселенцы, криптовалюта
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