Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Президент Еврокомиссии приехала с рабочим визитом в Киев (ВИДЕО)

12.06.2022 11:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Президент Еврокомиссии приехала с рабочим визитом в Киев (ВИДЕО)

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен 11 июня прибыла с рабочим визитом в Киев. Сообщает Укринформ.
Она провела рабочую встречу с Президентом Владимиром Зеленским, на которой говорилось о Платформе восстановления Украины и процессе получения государством статуса кандидата в члены ЕС.
Также фон дер Ляйен посетила раненых украинских военных, проходящих лечение в киевском госпитале.
"Несмотря на ранения, их дух несокрушимый. Их решительность непоколебима. Это тяжелое время для Украины. Европа на вашей стороне", – написала она в своем Twitter-аккаунте.





Теги: президент, Киев, визит, Еврокомиссия
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх