В ОП назвали потребности ВСУ в тяжелом вооружении для паритета с Россией

13.06.2022 15:00

Чтобы выгнать российских оккупантов из Украины и закончить войну, ВСУ нужен паритет с захватчиками по тяжелому вооружению. Об это заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его данным, Украине нужно от западных союзников:

- 1000 гаубиц калибра 155 мм;

- 300 реактивных систем залпового огня (РСЗО);

- 500 танков;

- 200 единиц бронетехники;

- 1000 дронов.

Он напомнил, что на 15 июня в Брюсселе запланирована новая встреча антипутинской коалиции в формате "Рамштайн".

"Ожидаем решения", — подытожил Подоляк.