Кабмин запретил экспорт украинского газа, угля и мазута

14.06.2022 11:00

Кабинет Министров установил нулевые квоты на экспорт угля, мазута и газа украинской добычи. Об этом говорится в постановлении правительства №666 от 10 июня 2022 года.

Этот документ устанавливает нулевые квоты на экспорт ряда товаров, подлежащих лицензированию.

В частности, такие нулевые квоты были установлены на:

- топливо жидкое (мазут);

- уголь каменный, антрацит; брикеты, окатыши и аналогичные виды твердого топлива, полученные из каменного угля (кроме коксующегося угля);

- газ природный украинского происхождения.