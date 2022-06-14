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На юго-востоке Украины объявлено штормовое предупреждение
14.06.2022 13:00
В Укргидрометцентре предупредили о неблагоприятных погодных условиях в восточных и юго-восточных областях Украины. На 14 июня там объявили І уровень опасности, желтый.
Синоптики прогнозируют грозы, град и шквалы. Скорость ветра будет достигать 15 – 20 метров в секунду. В то же время, воздух будет жарким, поэтому дождь может принести ощутимую прохладу. Столбики термометров будут держаться на уровне +29...+31 градусов. В Крыму чуть ниже – +27…+29 градусов.
Теги: гидрометеоцентр, штормовое предупреждение, прогноз погоды
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