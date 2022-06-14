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Под Винницей открыли оздоровительный центр для переселенцев из Мариуполя

14.06.2022 08:00
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Под Винницей открыли оздоровительный центр для переселенцев из Мариуполя

Под Винницей открылся оздоровительный центр "Ямариуполь. Семья". За сезон он сможет принять около 1000 мариупольцев. Об этом сообщает горсовет Мариуполя.
Первых отдыхающих поздравил городской голова Мариуполя Вадим Бойченко и мэр Винницы Сергей Моргунов.
“Для Мариуполя забота о детях всегда стоит на первом месте. Даже сейчас, когда мы вдали от дома. У наших детей отобрали мирную весну, но мы им подарим лето, наполненное улыбками и радостными событиями. "ЯМариуполь" – это большая семья, в которой заботятся о будущем детей", – отметил Бойченко.



Теги: Винница, Мариуполь, оздоровительный центр, переселенцы
 
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