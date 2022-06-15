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В Минреинтеграции рассказали о законности выезда из ВОТ в Россию

15.06.2022 17:00
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В Минреинтеграции рассказали о законности выезда из ВОТ в Россию

В Министерстве реинтеграции заверили, что выезд из временно оккупированных территорий в Россию во время войны не является правонарушением. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Такое пересечение государственной границы происходит в условиях крайней необходимости, что в соответствии со статьями 17, 18, 247 Кодекса Украины об административных правонарушениях исключает административную ответственность.



Теги: Россия, граница, законодательство, МинВОТ
 
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