В Минреинтеграции рассказали о законности выезда из ВОТ в Россию

15.06.2022 17:00

В Министерстве реинтеграции заверили, что выезд из временно оккупированных территорий в Россию во время войны не является правонарушением. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Такое пересечение государственной границы происходит в условиях крайней необходимости, что в соответствии со статьями 17, 18, 247 Кодекса Украины об административных правонарушениях исключает административную ответственность.