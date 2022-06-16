Макрон, Драги и Шольц прибыли в Украину

16.06.2022 10:00

Лидеры Франции, Италии и Германии Эммануэль Макрон, Марио Драги и Олаф Шольц прибыли в Украину спецпоездом. Об этом сообщил председатель правления "Укрзализныци" Александр Камышин в Telegram.

Лидеры трех европейских стран планируют встретиться с президентом Владимиром Зеленским, чтобы продемонстрировать поддержку Украины и обсудить ее заявку на вступление в ЕС.