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Макрон, Драги и Шольц прибыли в Украину

16.06.2022 10:00
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Макрон, Драги и Шольц прибыли в Украину

Лидеры Франции, Италии и Германии Эммануэль Макрон, Марио Драги и Олаф Шольц прибыли в Украину спецпоездом. Об этом сообщил председатель правления "Укрзализныци" Александр Камышин в Telegram.
Лидеры трех европейских стран планируют встретиться с президентом Владимиром Зеленским, чтобы продемонстрировать поддержку Украины и обсудить ее заявку на вступление в ЕС.



Теги: Киев, визит, Франция, Германия, Италия, глава
 
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